Еще более 1200 оккупантов, 26 танков и 60 артсистем. Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины за сутки с 8 на 9 июня составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 518 560 военных. Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Украинские военные еще больше усилят это направление.

Как сообщало РБК-Украина, резервов РФ численностью 60 000 человек, вероятно, будет недостаточно для одновременных масштабных наступлений на нескольких направлениях. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.