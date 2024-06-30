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Ще понад 1100 загарбників і 53 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: за добу російська армія втратила понад тисячу військових (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 29 на 30 червня, становили 1140 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 542 700 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 53 артилерійські системи та 46 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 542 700 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 8080 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 524 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 14 533 (+53) од.;
  • РСЗВ - 1110 (+1) од.;
  • засоби ППО - 873 (+2) од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 584 (+46) од.;
  • крилатих ракет - 2331 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 643 (+75) од.;
  • спеціальної техніки - 2448 (+11) од.

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх у районі Кремінної в Луганській області. Натомість ворог просунувся біля Торецька у Донецькій та Куп'янська в Харківській областях.

В Сухопутних військах ЗСУ розповіли про причини "бомбопаду" на теренах Росії.

Тим часом у трьох областях Росії минулої ночі гриміли вибухи через атаку безпілотників. Зафіксовані пошкодження житлової та енергетичної інфраструктури.

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Війна Росії проти України