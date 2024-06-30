Ще понад 1100 загарбників і 53 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх у районі Кремінної в Луганській області. Натомість ворог просунувся біля Торецька у Донецькій та Куп'янська в Харківській областях.

В Сухопутних військах ЗСУ розповіли про причини "бомбопаду" на теренах Росії.

Тим часом у трьох областях Росії минулої ночі гриміли вибухи через атаку безпілотників. Зафіксовані пошкодження житлової та енергетичної інфраструктури.

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