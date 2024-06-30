Еще более 1100 захватчиков и 53 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, по данным ISW, Силы обороны имели успех в районе Кременной в Луганской области. В то же время, враг продвинулся возле Торецка в Донецкой и Купянска в Харьковской областях.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали о причинах "бомбопада" на территории России.

Между тем в трех областях России минувшей ночью гремели взрывы из-за атаки беспилотников. Зафиксированы повреждения жилой и энергетической инфраструктуры.

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