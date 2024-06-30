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Еще более 1100 захватчиков и 53 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: за сутки российская армия потеряла более тысячи военных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 29 на 30 июня, составили 1140 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 542 700 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 53 артиллерийские системы и 46 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 542 700 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 8080 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 524 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 14 533 (+53) ед;
  • РСЗО - 1110 (+1) ед;
  • средства ПВО - 873 (+2) ед;
  • самолетов - 360 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 584 (+46) ед;
  • крылатых ракет - 2331 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 643 (+75) ед;
  • специальной техники - 2448 (+11) ед.

Напомним, по данным ISW, Силы обороны имели успех в районе Кременной в Луганской области. В то же время, враг продвинулся возле Торецка в Донецкой и Купянска в Харьковской областях.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали о причинах "бомбопада" на территории России.

Между тем в трех областях России минувшей ночью гремели взрывы из-за атаки беспилотников. Зафиксированы повреждения жилой и энергетической инфраструктуры.

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Война России против Украины