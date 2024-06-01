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Ще понад 1100 окупантів та 44 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів

Фото: Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Втрати російської армії у війні проти України за добу з 31 травня на 1 червня, склали 1130 окупантів. Також ЗСУ знищили 12 танків та 44 одиниці артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 508 780 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 7740 (+12) од;
  • бойових броньованих машин - 14 947 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 13 066 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1088 од.;
  • засоби ППО - 815 од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 617 (+30) од.;
  • крилатих ракет - 2230 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 006 (+101) од.;
  • спеціальної техніки - 2181 (+17) од.

Нагадаємо, що новий наступ Росії на Харківщину виявився провальним. Таку думку висловив директор із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 71 захисника і чотирьох цивільних.

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