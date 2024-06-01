Ще понад 1100 окупантів та 44 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів

Втрати російської армії у війні проти України за добу з 31 травня на 1 червня, склали 1130 окупантів. Також ЗСУ знищили 12 танків та 44 одиниці артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що новий наступ Росії на Харківщину виявився провальним. Таку думку висловив директор із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 71 захисника і чотирьох цивільних.