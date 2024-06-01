Еще более 1100 окупантов и 44 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Напомним, что новое наступление России на Харьковщину оказалось провальным. Такое мнение высказал директор по Европе в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 71 защитника и четырех гражданских.

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