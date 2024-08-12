ППО, танки і більше 1000 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу

Протягом минулої доби, 11 серпня, Сили оборони знищили ще 1080 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 592 тисяч одиниць особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали:
Фото: втрати Росії станом на 12 серпня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті відбулось 124 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), протягом останніх днів росіяни ймовірно просунулися біля Новоселівського та Водяного.
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