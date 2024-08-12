ПВО, танки и более 1000 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

За прошедшие сутки, 11 августа, Силы обороны уничтожили еще 1080 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 592 тысяч единиц личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составили:
Фото: потери России по состоянию на 12 августа (facebook.com/GeneralStaff.ua)
За прошедшие сутки, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на фронте состоялось 124 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), в течение последних дней россияне вероятно продвинулись у Новоселовского и Водяного.
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