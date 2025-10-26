Ще на полицях чи вже утилізовані? Що відбувається з російськомовними книгами в бібліотеках

Що відбувається з російськомовними фондами

За словами експерта, наразі питання щодо "фільтрування" російськомовних фондів - "на розсуд кожної бібліотеки".

"Я називаю це не фільтруванням, а оптимізацією фонду", - зауважив Сербін.

Він додав, що в цілому вилучення книг - складна робота.

"Бо йде багато документацій по списанню цієї літератури. Технічно - теж складно, бо книжки знаходяться у різних частинах сховища. Крім того, ще треба опрацьовувати каталог", - пояснив фахівець.

Водночас він зауважив, що "процес - активно йде".

"Те, що списується, прямує на якісну переробку", - наголосив експерт.

Чому варто залишати "по примірнику" видань

Сербін, як фаховий бібліотекар, порадив "максимально зменшувати екземплярність".

"Промоцію цих (російськомовних, - Ред.) видань точно не треба робити. Але хоча б один примірник маємо зберігати", - зауважив він.

Це пояснюється тим, що "війна закінчиться, і за якихось 10 років науковці вивчатимуть весь цей комплекс російської пропаганди".

"І їм треба буде працювати з першоджерелом. І брати в руки книгу з відверто пропагандистською риторикою. Досліджувати весь цей процес агресії, що йому передувало. Тому як одиниці зберігання, маємо їх залишати", - наголосив спеціаліст.

Науковцям можуть знадобитись першоджерела російської пропаганди (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи можна компенсувати обсяг списаних книг

За словами Сербіна, сьогодні у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 54% - це українська література.

"Для порівняння: бібліотеки східного чи південно-східного регіону були укомплектовані на 80%, а то й 90% російськомовною літературою. І тому, звичайно, їм зараз складно", - поділився фахівець.

На його думку, заміна фондів - питання, яке потрібно вирішувати на державному рівні.

"Відповідно мотивувати видавців... Хоч вони й фізично не зможуть компенсувати той обсяг, який зараз списується", - визнав бібліотекар.

Які саме книги списуються сьогодні з фондів

Сербін розповів що сьогодні в бібліотеці, звісно, "томів Леніна вже немає".

"Але було багато матеріалів із засідань ЦК партії, бо колись ми були профільною бібліотекою", - додав він.

Отже, сьогодні заклад позбувається "фондів юридичного та законотворчого спрямування радянського періоду".

"Які не мають попиту, а лише займають місце", - уточнив спеціаліст.

У Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого - майже 5 млн фондів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи надходять у бібліотеки російськомовні книги

За словами фахівця, сьогодні у бібліотеки можуть потрапляти російськомовні книги (наприклад, перекладні видання).

"Але такої літератури не багато надходить (по закону, видавництва зобов'язані надавати бібліотеці примірник книги, яку видають). Тобто це не спонсорує держава", - поділився Сербін.

Він уточнив, що подібне наповнення може йти, зокрема, у бібліотеки регіонального значення (які фінансуються органами місцевого самоврядування).

Від чого може залежати комплектування бібліотек

Експерт розповів, що комплектування бібліотек залежить від області, регіону та "світлості голови очільника".

"Якщо директор бібліотеки тямущий, працює з громадою, з впливовими бізнесами, пояснює, що бібліотека - це центр всесвіту, тут збираються люди як у храм, то розумний голова громади інвестуватиме в інфраструктуру бібліотеки і її комплектування. Там буде багато гуртків і активностей", - пояснив Сербін.

Насамкінець він зауважив, що профіль укомплектування є специфічним для кожної бібліотеки, адже фахівець завжди відштовхується від запитів читачів.

"Вказівки згори не подіють. Бібліотекарі на місцях - розумні. Це - патріоти своєї професії й країни. Особливо ті, хто залишився тут попри все. Вони орієнтуються на свого читача", - підсумував спеціаліст.