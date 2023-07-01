Ще півтисячі знищених окупантів. Генштаб оновив втрати росіян

Загальні бойові втрати противника станом на 1 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - 228870 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 4042 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7868 (+5) од,

артилерійських систем - 4162 (+35) од,

РСЗВ - 632 (+2) од,

засоби ППО - 389 од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 308 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26),

крилаті ракети - 1261 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од,

спеціальна техніка - 580 (+11).

Росія зазначає втрат на фронті

Зазначимо, що Міноборони РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати російської армії. Проте українські військові зазначають, що окупанти не шкодують живу силу та практикують так звані "м'ясні штурми".

Також у Міноборони України повідомляли, що втрати росіян продовжують зростати через недосвідченість та непрофесіоналізм окупаційних військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.