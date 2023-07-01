Ще півтисячі знищених окупантів. Генштаб оновив втрати росіян

Росія втратила у війні проти України вже понад 228 тисяч своїх солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 530 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 1 липня 2023 року орієнтовно склали:
Зазначимо, що Міноборони РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати російської армії. Проте українські військові зазначають, що окупанти не шкодують живу силу та практикують так звані "м'ясні штурми".
Також у Міноборони України повідомляли, що втрати росіян продовжують зростати через недосвідченість та непрофесіоналізм окупаційних військ.
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