Еще полтысячи уничтоженных оккупантов. Генштаб обновил потери россиян

Россия потеряла в войне против Украины уже более 228 тысяч своих солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 530 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 1 июля 2023 года ориентировочно составили:
Отметим, что Минобороны РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери российской армии. Однако украинские военные отмечают, что оккупанты не жалеют живую силу и практикуют так называемые "мясные штурмы".
Также в Минобороны Украины сообщали, что потери россиян продолжают расти из-за неопытности и непрофессионализма оккупационных войск.
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