Еще одну смерть от коронавируса зафиксировали во Львовской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области умерла 68-летняя женщина

Во Львовской области умер третий пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отметил он, 68-летняя женщина умерла сегодня ночью. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология.

Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Напомним, вчера во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса COVID-19. По состоянию на 8 апреля, в Украине 1668 зараженных коронавирусом.

Отметим, если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят.

Впрочем, Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.