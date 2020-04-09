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Еще одну смерть от коронавируса зафиксировали во Львовской области

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 09:31
Еще одну смерть от коронавируса зафиксировали во Львовской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области умерла 68-летняя женщина

Во Львовской области умер третий пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отметил он, 68-летняя женщина умерла сегодня ночью. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология.

Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Напомним, вчера во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса COVID-19. По состоянию на 8 апреля, в Украине 1668 зараженных коронавирусом.

Отметим, если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят.

Впрочем, Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

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