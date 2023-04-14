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Ще одну область України підтопило: кілька людей евакуювали

Фото: у Черкаській області підтопило села (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Весняна повінь підтопила населені пункти у Черкаській області. Рятувальники евакуювали декілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

Він зазначив, що через підняття рівня води у Дніпрі підтопила декілька сіл Черкаського та Золотоніського районів, розташованих поблизу річки.

"Уздовж русла Дніпра працюють оперативно-мобільні групи для моніторингу ситуації та швидкого реагування. Також залучаємо правоохоронців", - зазначив він.

За минулу добу рятувальники евакуювали трьох дорослих і дитину. Також до підтоплених домівок доставляють продукти та ліки.

За прогнозами, пік весняного водопілля очікується у період з 18 по 28 квітня.

Фото: у Черкаській області підтопило села (t.me/cherkaskaODA)

Нагадаємо, у Київській області через повінь розмило дамбу, через це у місті Іванків затоплені дороги.

Як повідомлялося, синоптики попередили жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення.

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В'ячеслав НегодаЧеркасская область