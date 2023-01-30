У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців

Фото: ще в одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців (Getty Images)

У польському місті Краків відкривається центр оформлення документів для українців. Він почне працювати з понеділка, 30 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС.