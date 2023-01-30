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У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців

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Краків, Понеділок 30 січня 2023 10:37
У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців Фото: ще в одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У польському місті Краків відкривається центр оформлення документів для українців. Він почне працювати з понеділка, 30 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС.

Новий підрозділ державного підприємства "Документ" запрацює за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Які послуги у центрі надаватимуть українцям?

  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • оформлення ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.

Оформити документи можна буде як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Центр працюватиме за таким графіком: понеділок-субота з 9:00 до 18:00.

У МВС нагадали, що у Польщі вже функціонують чотири подібні підрозділи: у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві.

Нагадаємо, найближчим часом влада Польщі готується ухвалити зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною. Рішення може бути ухвалене 25-26 січня.

Також раніше ми писали, які виплати можуть отримати українці у Польщі.

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