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В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев

Новина українською →
Краков, Понедельник 30 января 2023 10:37
В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев Фото: в еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В польском городе Краков открывается цент оформления документов для украинцев. Он заработает с понедельника, 30 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД.

Новое подразделение государственного предприятия "Документ" заработает по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Какие услуги в центре будут предоставлять украинцам?

  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
  • оформление ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • страхование.

Оформить документы можно будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Центр будет работать по такому графику: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.

В МВД напомнили, что в Польше уже функционируют четыре подобных подразделения: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.

Напомним, в ближайшее время власти Польши готовятся принять изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с войной. Решение может быть принято 25-26 января.

Также ранее мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.

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