В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев

В польском городе Краков открывается цент оформления документов для украинцев. Он заработает с понедельника, 30 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД .

Новое подразделение государственного предприятия "Документ" заработает по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Какие услуги в центре будут предоставлять украинцам?

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

оформление ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Оформить документы можно будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Центр будет работать по такому графику: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.

В МВД напомнили, что в Польше уже функционируют четыре подобных подразделения: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.