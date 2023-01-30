В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев
В польском городе Краков открывается цент оформления документов для украинцев. Он заработает с понедельника, 30 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД.
Новое подразделение государственного предприятия "Документ" заработает по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.
Какие услуги в центре будут предоставлять украинцам?
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- оформление ID-карты;
- обмен водительского удостоверения;
- страхование.
Оформить документы можно будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Центр будет работать по такому графику: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.
В МВД напомнили, что в Польше уже функционируют четыре подобных подразделения: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.
Напомним, в ближайшее время власти Польши готовятся принять изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с войной. Решение может быть принято 25-26 января.
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