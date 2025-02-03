Ще одного російського генерала судитимуть за хабар, - британська розвідка

Як зазначено у зведенні, раніше Оглобліна було засуджено до 4,5 років позбавлення волі в лютому 2022 року і позбавлено звання у зв'язку з окремими обвинуваченнями в розкраданні 1,6 млрд рублів бюджетних коштів.

Раніше повідомлялося про ухвалення 17 січня 2025 року вироку колишньому командувачу 1-ї армії ППО і ПРО Костянтину Огієнку до восьми років позбавлення волі за спробу отримання хабара у великому розмірі. Його також позбавили звання генерал-майора.

За даними британської розвідки, повсюдна корупція в Міністерстві оборони Росії та оборонній промисловості загалом істотно підриває ефективність російських збройних сил. Частину цієї корупції Кремль терпить, але з початку вторгнення Росії в Україну посилюються репресії щодо тих, хто недостатньо політично захищений.

"Вкрай малоймовірно, що російській владі вдасться істотно знизити рівень корупції серед російських військових чиновників", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Оглобліна достроково звільнили після надання свідчень проти свого колишнього начальника, заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, якого затримали в травні 2024 року.

За даними британської розвідки, другий арешт Оглобліна демонструє, що російська влада продовжує з ентузіазмом переслідувати за звинуваченнями в корупції чинних і колишніх посадовців оборони (призначених за доби колишнього міністра оборони Сергія Шойгу) навіть після винесення перших обвинувальних вироків.