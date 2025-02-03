Еще одного российского генерала будут судить за взятку, - британская разведка

Как отмечается в сводке, ранее Оглоблин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в феврале 2022 года и лишен звания в связи с отдельными обвинениями в хищении 1,6 млрд рублей бюджетных средств.

Ранее сообщалось о вынесении 17 января 2025 года приговора бывшему командующему 1-й армией ПВО и ПРО Константину Огиенко к восьми годам лишения свободы за попытку получения взятки в крупном размере. Он также был лишен звания генерал-майора.

По данным британской разведки, повсеместная коррупция в Министерстве обороны России и оборонной промышленности в целом существенно подрывает эффективность российских вооруженных сил. Часть этой коррупции Кремль терпит, но с начала вторжения России в Украину усиливаются репрессии в отношении тех, кто недостаточно политически защищен.

"Крайне маловероятно, что российским властям удастся существенно снизить уровень коррупции среди российских военных чиновников", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Оглоблин был досрочно освобожден после дачи показаний против своего бывшего начальника, заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который был задержан в мае 2024 года.

Поданным британской разведки, второй арест Оглоблина демонстрирует, что российские власти продолжают с энтузиазмом преследовать по обвинениям в коррупции действующих и бывших должностных лиц обороны (назначенных в эпоху бывшего министра обороны Сергея Шойгу) даже после вынесения первых обвинительных приговоров.