У ще одній області запрацювала служба 112: що це і навіщо вона треба

"У ці хвилини у Львівській області розпочинає роботу комунікаційний центр Служби 112", - повідомив Клименко.

За словами міністра, відсьогодні громадяни, які перебувають у Львівській області, зможуть викликати усі екстрені служби за єдиним номером - 112.

"Це дозволяє значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами", - пояснив глава міністерства.

Крім Львівської області, виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний також у Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.

"Вже наступного року плануємо запустити 112 у Дніпрі та Одесі. І викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України", - додав Клименко.

Служба 112 в Україні

Нагадаємо, У Києві служба 112 розпочала роботу ще з 7 липня.

Клименко тоді розповідав, що операторам служб надходять дзвінки від громадян, а потім запити перенаправляють до необхідних підрозділів залежно від конкретної ситуації.

Він пояснив, що 112 - це єдиний номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104. Це дозволяє не витрачати час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

До того ж служба 112 пристосована для людей з порушенням слуху чи мови, адже щоденно там працюють перекладачі жестової мови.

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