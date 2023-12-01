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В еще одной области заработала служба 112: что это и зачем она нужна

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Вызов экстренных служб по номеру 112 с сегодняшнего дня стал доступен уже в пяти регионах Украины. В частности это Львовская, Винницкая, Житомирская, Черкасская и Черниговская области.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В эти минуты во Львовской области начинает работу коммуникационный центр Службы 112", - сообщил Клименко.

По словам министра, отныне граждане, которые находятся во Львовской области, смогут вызвать все экстренные службы по единому номеру - 112.

"Это позволяет значительно ускорить процесс соединения с экстренной службой и усиливает коммуникацию между подразделениями", - пояснил глава министерства.

Кроме Львовской области, вызов экстренных служб по единому номеру 112 доступен также в Винницкой, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях.

"Уже в следующем году планируем запустить 112 в Днепре и Одессе. И вызвать спасателей, полицейских, медиков или работников газовой службы по единому номеру можно будет из любого региона Украины", - добавил Клименко.

Служба 112 в Украине

Напомним, В Киеве служба 112 начала работу еще с 7 июля.

Клименко тогда рассказывал, что операторам служб поступают звонки от граждан, а затем запросы перенаправляются в необходимые подразделения в зависимости от конкретной ситуации.

Он пояснил, что 112 - это единый номер для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Он используется в качестве альтернативы горячим линиям 101, 102, 103 и 104. Это позволяет не тратить время на то, чтобы звонить по телефону в каждую службу отдельно.

К тому же служба 112 приспособлена для людей с нарушением слуха или речи, ведь ежедневно там работают переводчики жестового языка.

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