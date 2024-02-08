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У ще одній області України запустили мобільну аптеку: як вона працює

Четвер 08 лютого 2024 18:39
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У ще одній області України запустили мобільну аптеку: як вона працює Фото: у ще одній області України запустили мобільну аптеку: як вона працює (t.me/mozofficial)
Автор: Наталія Кава

В Україні ще в одній області почали працювати мобільні аптеки. Її запустили в Черкаській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, наразі у Черкаській області затверджені 6 маршрутів, які охоплять 36 сіл і забезпечать доступ до лікарських засобів для близько 27,5 тисяч українців. Однак планується ліцензувати ще один мобільний аптечний пункт, що дозволить у 2-3 рази збільшити забезпечення ліками сільське населення області.

"Запуск мобільних аптек дозволяє нам вирішити питання доступності лікарських засобів в сільській місцевості та дати пацієнту можливість придбати ліки без необхідності їздити за ними у більші міста. Також важливо, щоб пацієнт міг скористатися програмою Доступні ліки, тобто отримати лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою. Ми зацікавлені в тому, щоб мобільних аптек ставало дедалі більше і ця практика стала звичною у всіх областях України", - розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Ліки в Україні

Нагадаємо, в Україні почала працювати перша мобільна аптека. Її запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

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