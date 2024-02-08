В еще одной области Украины запустили мобильную аптеку: как она работает

В Украине еще в одной области заработали мобильные аптеки. Ее запустили в Черкасской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, в Черкасской области утверждены 6 маршрутов, которые охватят 36 сел и обеспечат доступ к лекарственным средствам для около 27,5 тысяч украинцев. Однако планируется лицензировать еще один мобильный аптечный пункт, что позволит в 2-3 раза увеличить обеспечение лекарством сельского населения области.

"Запуск мобильных аптек позволяет нам решить вопрос доступности лекарственных средств в сельской местности и дать пациенту возможность приобрести лекарства без необходимости ездить за ними в большие города. Также важно, чтобы пациент мог воспользоваться программой Доступные лекарства, то есть получить лекарственные средства безвозмездно или с частичной доплатой". Мы заинтересованы в том, чтобы мобильных аптек становилось все больше и эта практика стала привычной во всех областях Украины", – рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Лекарства в Украине

Напомним, в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца.

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