У ще одній області України чоловікам заборонили наближатися до кордону та запровадили низку заборон

Держприкордонслужба ввела низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою. Мова йде про у зону у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін у Facebook.
"В смузі місцевості вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно в вищезазначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства", - йдеться в повідомленні.
Ці обмеження поширюються на всіх чоловіків, окрім:
Крім того, в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення, крім використання для в’їзду та пересування наступні автомобільні дороги:
Перебування та пересування в вищезазначеній смузі місцевості осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу (для військовослужбовців та працівників правоохоронних органів в позаслужбовий час - без наявності службового посвідчення встановленого зразку), а також без документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.
Перебування громадян на березі р. Дністер в населених пунктах, прилеглих до державного кордону, поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня - з 23:00 годин до 05:00 годин; в період з 01 жовтня по 31 березня - з 20:00 годин до 06:00 годин.
В межах ділянок місцевості завширшки 500 метрів від державного кордону (окрім меж населених пунктів), які знаходяться на території вищезазначених громад:
Забороняється проведення наступних видів робіт:
Скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію
Перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.
Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).
Обмеження щодо вʼїзду на території вищезазначених громад особами чоловічої статі вікової категорії 18-60 років включно не поширюється на представників військових формувань, утворених відповідно до Законів України, правоохоронних органів (підрозділів), органів (підрозділів) цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру - під час виконання ними службових обов’язків, а також на громадян, які зареєстровані або проживають (за наявності підтверджуючих документів) на території громад, що розташовані в межах Могилів-Подільського контрольованого прикордонного району, під час їх в’їзду в вищезазначену смугу місцевості для вирішення особистих питань господарсько-побутового та соціально-гуманітарного характеру.
Україна межує з Молдовою у районах Чернівецької, Вінницької та Одеської областей. Раніше прикордонники Чернівецької області запровадили аналогічні обмеження на кордоні, посиливши правила через зростання спроб незаконного перетину кордону.
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