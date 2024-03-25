В еще одной области Украины мужчинам запретили приближаться к границе и ввели ряд запретов

"В полосе местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно в вышеуказанную том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства", - говорится в сообщении.

Исключения

Эти ограничения распространяются на всех мужчин, кроме:

лиц, постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

лиц, обучающихся в профессионально-технических или высших учебных заведениях, находящихся внутри общин, при условии наличия у них соответствующих подтверждающих документов;

владельцев земельных участков, находящихся в пределах полосы, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы;

лиц, следующих в пункты пропуска через государственную границу с целью пересечения государственной границы, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

лиц, прибывающих по приглашению и которых встречают граждане, постоянно проживающих на территории соответствующего общества и обязались нести ответственность за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам приглашенными лицами.

Кроме того, въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включая вышеупомянутую полосу местности с использованием районных и сельских автомобильных дорог местного значения, кроме использования для въезда и передвижения следующие автомобильные дороги:

Т-2308 сообщением "Мурованые Куриловцы - Ярышев";

М-21 сообщением "Винница - Могилев-Подольский";

Р-36 сообщением "Немиров - Могилев-Подольский";

Т-0218 сообщением "Бабчинцы - Ямполь";

Р-08 сообщением "Томашполь - Ямполь";

Т-0202 сообщением "Крыжополь - Ямполь";

Т-0225 сообщением "Песчанка - Болган";

Т-0233 сообщением "Крыжополь - Студена".

Какие ограничения вводят

Нахождение и передвижение в вышеупомянутой полосе местности лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса (для военнослужащих и работников правоохранительных органов во внеслужебное время - без наличия служебного удостоверения установленного образца), а также без документов, которые подтверждают право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Нахождение граждан на берегу р. Днестр в населенных пунктах, прилегающих к государственной границе, за пределами собственных домовладений на расстоянии менее 30 метров от уреза воды: в период с 01 апреля по 30 сентября - с 23:00 часов до 05:00 часов; в период с 01 октября по 31 марта - с 20:00 часов до 06:00 часов.

В пределах участков местности шириной 500 метров от государственной границы (кроме границ населенных пунктов), которые находятся на территории вышеперечисленных общин:

выход маломерных судов и других плавсредств, судов рыбного хозяйства и их пребывания в украинской части Днестр.

отдых местного населения, ведение рыболовства и охоты.

использование воздушных судов, а именно: малых летательных аппаратов всех типов, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров.

Проведение работ

Запрещается проведение следующих видов работ:

сельскохозяйственных и других согласно перечню, определенному пунктом 17 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 года № 1147, при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении и при наличии подтверждающих документов;

строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами, и на стройках государственного значения, а также связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний.

Ограничения по транспорту

Скопления транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением местных при наличии документов, подтверждающих их регистрацию)

Перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.

Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения (или зарегистрированных в установленном порядке).

На кого ограничения не распространяются

Ограничения въезда на территории вышеупомянутых общин лицами мужского пола возрастной категории 18-60 лет включительно не распространяется на представителей военных формирований, образованных в соответствии с Законами Украины, правоохранительных органов (подразделений), органов (подразделений) гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера - при исполнении ими служебных обязанностей, а также граждан, зарегистрированных или проживающих (при наличии подтверждающих документов) на территории общин, расположенных в пределах Могилев-Подольского контролируемого пограничного района, во время их въезда в вышеупомянутую полосу местности для решения личных вопросов хозяйственно-бытового и социально-гуманитарного характера.