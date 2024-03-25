В еще одной области Украины мужчинам запретили приближаться к границе и ввели ряд запретов

Госпогранслужба ввела ряд ограничений для мужчин в приграничной зоне с Молдовой. Речь идет о зоне в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Могилев-Подольский пограничный отряд в Facebook.
"В полосе местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно в вышеуказанную том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства", - говорится в сообщении.
Эти ограничения распространяются на всех мужчин, кроме:
Кроме того, въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включая вышеупомянутую полосу местности с использованием районных и сельских автомобильных дорог местного значения, кроме использования для въезда и передвижения следующие автомобильные дороги:
Нахождение и передвижение в вышеупомянутой полосе местности лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса (для военнослужащих и работников правоохранительных органов во внеслужебное время - без наличия служебного удостоверения установленного образца), а также без документов, которые подтверждают право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации.
Нахождение граждан на берегу р. Днестр в населенных пунктах, прилегающих к государственной границе, за пределами собственных домовладений на расстоянии менее 30 метров от уреза воды: в период с 01 апреля по 30 сентября - с 23:00 часов до 05:00 часов; в период с 01 октября по 31 марта - с 20:00 часов до 06:00 часов.
В пределах участков местности шириной 500 метров от государственной границы (кроме границ населенных пунктов), которые находятся на территории вышеперечисленных общин:
Запрещается проведение следующих видов работ:
Скопления транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением местных при наличии документов, подтверждающих их регистрацию)
Перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.
Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения (или зарегистрированных в установленном порядке).
Ограничения въезда на территории вышеупомянутых общин лицами мужского пола возрастной категории 18-60 лет включительно не распространяется на представителей военных формирований, образованных в соответствии с Законами Украины, правоохранительных органов (подразделений), органов (подразделений) гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера - при исполнении ими служебных обязанностей, а также граждан, зарегистрированных или проживающих (при наличии подтверждающих документов) на территории общин, расположенных в пределах Могилев-Подольского контролируемого пограничного района, во время их въезда в вышеупомянутую полосу местности для решения личных вопросов хозяйственно-бытового и социально-гуманитарного характера.
Украина граничит с Молдовой в районах Черновицкой, Винницкой и Одесской областей. Ранее пограничники Черновицкой области ввели аналогичные ограничения на границе, ужесточив правила из-за роста попыток незаконного пересечения границы.
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