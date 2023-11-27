У ще одній країні можна обміняти українські права водія: адреса

Обміняти або відновити посвідчення водія українські громадяни за кордоном можуть відтепер і в Італії. Мобільні комплекси "Паспортного сервісу" надають таку послугу в Мілані.
Звертатися можна як через електронний запис, так і в порядку живої черги, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДП "Документ".
Мобільно-технічні офіси "Паспортного сервісу" (спеціально обладнані мікроавтобуси білого кольору) знаходяться за адресою: Торгівельний центр Фіордалісо Мілан, м. Роццано (провінція Мілан).
Графік роботи пунктів: із 9:00 до 18:00 із понеділка до суботи.
Отримати послугу можна, записавшись до електронної черги черги або без запису у порядку живої черги.
Із собою необхідно мати такі документи:
Задати запитання щодо обміну чи відновлення посвідчення водія можна на офіційній сторінці ДП "Документ" у Facebook.
Віднедавна відновити втрачені посвідчення водія українці тепер зможуть у Чехії. Така послуга доступна у "Паспортному сервісі" у Празі.
Нагадаємо, ми писали про адреси всіх центрів, де можна відновити втрачені права водія. Також про умови отримання послуги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.