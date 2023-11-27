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В еще одной стране можно обменять украинские водительские права: адрес

Фото: "Паспортный сервис" за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Обменять или восстановить водительские права украинские граждане за границей могут отныне и в Италии. Мобильные комплексы "Паспортного сервиса" предоставляют таку услугу в Милане.

Обращаться можно как по электронной записи, так и в порядке живой очереди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГП "Документ".

Мобильно-технические офисы "Паспортного сервиса" (специально оборудованные микроавтобусы белого цвета) находятся по адресу: Торговый центр "Фиордалисо Милан", г. Роццано (провинция Милан).

График работы пунктов: с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

Получить услугу можно, записавшись в электронную очередь или без записи в порядке живой очереди.

С собой необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
  • справка (оригинал или копию) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
  • документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Фото: Мобильный комплекс "Паспортный сервис" (gettyimages.com)

Задать вопрос об обмене или восстановлении водительского удостоверения можно на официальной странице ГП "Документ" в Facebook.

Недавно восстановить утраченные водительские права украинцы теперь смогут в Чехии. Такая услуга доступна в "Паспортном сервисе" в Праге.

Напомним, мы писали об адресах всех центров, где можно восстановить утраченные водительские права. Также об условиях получения услуги.

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