В еще одной стране можно обменять украинские водительские права: адрес

Обменять или восстановить водительские права украинские граждане за границей могут отныне и в Италии. Мобильные комплексы "Паспортного сервиса" предоставляют таку услугу в Милане.

Обращаться можно как по электронной записи, так и в порядке живой очереди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГП "Документ".

Задать вопрос об обмене или восстановлении водительского удостоверения можно на официальной странице ГП "Документ" в Facebook.

С собой необходимо иметь следующие документы:

Получить услугу можно, записавшись в электронную очередь или без записи в порядке живой очереди.

График работы пунктов: с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

Мобильно-технические офисы "Паспортного сервиса" (специально оборудованные микроавтобусы белого цвета) находятся по адресу: Торговый центр "Фиордалисо Милан", г. Роццано (провинция Милан).

Недавно восстановить утраченные водительские права украинцы теперь смогут в Чехии. Такая услуга доступна в "Паспортном сервисе" в Праге.

Напомним, мы писали об адресах всех центров, где можно восстановить утраченные водительские права. Также об условиях получения услуги.

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