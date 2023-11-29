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У ще одній країні ЄС зростає кількість українських біженців: деталі

Фото: Українські біженці у Литві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У листопаді збільшився потік українських біженців до Литви. Лише за останній тиждень прибули і зареєструвалися 173 громадянина України.

Водночас у країні рекордний рівень працевлаштування українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.lt.

З початку війни до Литви прибуло майже 83 тисячі українських біженців, з яких трохи більше 12 тисяч – діти. Трохи більше 30 тисяч біженців вже повернулися в Україну.

У листопаді в країні почали відзначати зростання потоку людей, які приїжджають просити тимчасовий захист. Якщо у жовтні реєструвалося 15-17 українців на добу, а з початку листопада показник зріс до 20-25 осіб на добу.

Найбільше біженців оселилися у Вільнюсі (близько 20 тисяч людей), удвічі менше у Каунасі (близько 10 тисяч), ще 6,5 тисяч українців –  в Алітусі та Клайпеді.

За даними Державного агентства даних, у Литві працюють 98% повнолітніх українців (майже 55 тисяч людей). Загалом найпопулярніші сфери діяльності такі:

  • торгівля (продавці, менеджери з продажу, консультанти чи касири) – 4 тисячі українців;
  • охорона здоров’я (медсестри, психологи, стоматологи, фармацевти) – 3 тисячі людей;
  • гастрономія (кухарі, кондитери та технологи харчових продуктів і напоїв) – трохи  більше 3 тисяч українців.

Дослідження Міжнародної організації з міграції Литви виявило, що кількість українців, які мають намір залишитися в Литві на довший час, зростає. Якщо у перші дні війни українські біженці шукали допомоги з фінансами, житлом та документами, то зараз люди з України найбільше зацікавлені в курсах литовської мови, після яких вони зможуть отримати кваліфіковану роботу.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах зростає потік українських біженців, тому місць у притулках вже не вистачає. Останнім часом все більше українців прибувають із інших європейських країн, зокрема, із Польщі.

Також ми розповідали, як ставляться до українців у Литві через півтора року війни. Половина згодні, щоб українці, які вивчать мову та знайдуть роботу, залишалися в країні після війни.

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Литва