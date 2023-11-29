В еще одной стране ЕС растет количество украинских беженцев: детали

С начала войны в Литву прибыло почти 83 тысяч украинских беженцев, из которых чуть более 12 тысяч – дети. Чуть больше 30 тысяч беженцев уже вернулись в Украину.

В ноябре в стране начали отмечать рост потока людей, приезжающих просить временную защиту. Если в октябре регистрировалось 15-17 украинцев в сутки, а с начала ноября показатель вырос до 20-25 человек в сутки.

Больше всего беженцев поселились в Вильнюсе (около 20 тысяч человек), вдвое меньше в Каунасе (около 10 тысяч), еще 6,5 тысяч украинцев – в Алитусе и Клайпеде.

По данным Государственного агентства данных, в Литве работают 98% совершеннолетних украинцев (почти 55 тысяч человек). В целом наиболее популярные сферы деятельности следующие:

торговля (продавцы, менеджеры по продажам, консультанты или кассиры) – 4 тысячи украинцев;

здравоохранение (медсестры, психологи, стоматологи, фармацевты) – 3 тысячи человек;

гастрономия (повара, кондитеры и технологи пищевых продуктов и напитков) – чуть больше 3 тысяч украинцев.

Исследование Международной организации по миграции Литвы показало, что количество украинцев, которые намерены остаться в Литве на более длительное время, растет. Если в первые дни войны украинские беженцы искали помощи с финансами, жильем и документами, то сейчас люди из Украины больше всего заинтересованы в курсах литовского языка, после которых они смогут получить квалифицированную работу.