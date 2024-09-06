У ще одній країні ЄС змінюється ставлення до українських біженців: дослідження

Як українці інтегрувалися у Латвії

Аналітичний центр Providus представив нове дослідження "Українські біженці у Латвії: дані, досвід та ставлення латвійського суспільства". Фахівці опитали 457 людей у квітні-травні 2024 року, щоб оцінити, як українці інтегрувалися у місцеве життя.

Кількість українських біженців у Латвії точно не відома, бо офіційні дані відрізняються.

"Є ті, хто тут зареєстрований, - це понад 40 тисяч. Щомісяця їх дедалі більше. У січні цього року було 43 тисячі людей. Але за даними Центрального статистичного управління, яке аналізує різні дані з реєстрів, у Латвії проживають 27 тисяч українців", - розповіла дослідниця Providus Даце Мейлія.

Значна частина працездатних біженців знайшли роботу у Латвії (47%), 1010 громадян України зареєструвані як самозайняті особи. Проте майже 40% працевлаштованих працюють у дуже простих професіях (прибиральники, кухонні працівники, підсобники). Хоча 30% опитаних – із вищою освітою, стільки ж - із середньою чи професійною. Відповідно до своєї кваліфікації влаштувалися лише 1% респондентів (в медицині, фармакології, освіті). Найбільша перешкода у пошуку гарної роботи – необхідність знати латиську мову.

Одна з серйозних проблем, яку виявило дослідження – велика кількість дітей поза місцевою системою освіти.

"Близько 1800 дітей не в школах. Але це дуже велика цифра. За даними бюро статистики, виходить, що 30% дітей не в школах", - зазначила Даце Мейлія.

Учасники опитування розповіли, що у школах вчителі часто дотримуються звичайної програми і не надають додаткової мовної підтримки, що суттєво обмежує можливості дітей вивчати навчальні предмети та спілкуватися з однолітками.

Фото: Захід на підтримку України у Латвії (gettyimages.com)

Як ставляться у латвійському суспільстві до прийому українських біженців

Ставлення латвійського суспільства до українських біженців залишається більшою мірою позитивним та доброзичливим. Проте рівень підтримки останнім часом все одно знижується.

"Наше дослідження показує, що у березні більша частина суспільства (60%) підтримувала і в'їзд нових біженців, і включення їх до деяких соціально-економічних сфер. І щодо допомоги, що латвійська держава має продовжувати її виплачувати", - розповіла дослідниця.

За даними дослідників, рівень підтримки українців латвійським суспільством останнім часом знижується приблизно до 48%.

Опитування понад тисячі жителів Латвії віком з 18 до 75 років у квітні 2024 року показало, як латвійське суспільство ставиться до прийому нових біженців з України у Латвії:

підтримують – 59%;

не підтримують - 29%;

не визначилися – 12%.

В анкеті тих респондентів, які не підтримують перебування та роботу українських біженців у Латвії або обрали варіант відповіді "важко сказати", запитали про причини.

Найчастіше називалися аргументи, пов'язані з фінансами та економікою. Третина (30%) побоюються, що українці займуть робочі місця, зросте безробіття або зменшаться зарплати. Декілька опитаних вважають, що українці займуть місця в найкращих школах і в найкращому житлі, яке було б доступне жителям Латвії. Кожен п'ятий із тих, хто проти прийому українців, має відчуття несправедливості через державну чи муніципальну підтримку, яку надають українцям.

Загалом 20% респондентів відповіли, що розмір підтримки потрібно збільшити, а 36% опитаних вважали, що допомогу треба залишити на тому самому рівні.

Підтримка прийому українських біженців в країнах ЄС

На третьому році війни у країнах ЄС перебувають понад 4 млн українських біженців. Якщо у перші місяці повномасштабного вторгнення переважна більшість жителів Європи допомагали українцям і схвалювали надання їм допомоги у своїй країні, то з часом таке ставлення почало "згасати".

Рівень підтримки втікачів від війни у різних країнах змінюється, хоча й залишається на високому рівні. Зокрема, у Польщі зростає кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Такі результати показало нове дослідження UW та AEH. Найчастіше полякам не подобається "вимогливість" українців, які начебто мають "претензії на соціальні виплати", "бажання мати такі ж права, як поляки" і "не мають вдячності за допомогу".

Також більшість чехів вважають, що до Чехії прибуло більше українських біженців, ніж країна могла прийняти. Понад половина виступають за те, щоб українці в майбутньому повернулися додому. Кожен десятий (11%) згоден, щоб дати можливість українцям залишитися в Чехії на постійне проживання. Але 60% хочуть, щоб країна приймала біженців тимчасово з подальшим поверненням до України.