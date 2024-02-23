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Фінанси та мова. Із якими проблемами українці стикаються у країнах Балтії

Литва, Вільнюс, П'ятниця 23 лютого 2024 08:35
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Фінанси та мова. Із якими проблемами українці стикаються у країнах Балтії Фото: Підтримка України у Латвії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Країни Балтії – Литва, Латві та Естонія – надають тимчасовий захист і гуманітарну підтримку понад 150 тисячам українців. У цих країнах – одні з найвищих у ЄС показників співвідношення числа українських біженців до населення.

Із якими проблемами стикаються українці у країнах Балтії через два роки війни, РБК-Україна розповідає з посиланням на lrt.lt.

Скільки українців хочуть повернутися додому та з якими проблемами стикаються

75% українських біженців мають намір повернутися на батьківщину, коли це буде безпечно. Близько 17% ще не визначилися.

Такі дані показало опитування потреб і намірів українських біженців війни у 2023 році, проведене Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (МОМ Литва). Дослідження з минулого року проводилося в країнах Балтії чотири рази.

Підсумкові результати у Литві схожі із даними в інших країнах Балтії.

"Щодо інтеграції українців, ми бачимо, що в інших країнах Балтії, де також проводяться дослідження, виклики, з якими стикаються біженці, принципово не відрізняються", – каже голова МОМ у Литві Ейтвідас Бінгеліс.

Фінанси та мова. Із якими проблемами українці стикаються у країнах Балтії

Фото: Центр допомоги українцям у Литві (gettyimages.com)

У Литві на першому місці серед проблем для українців – фінансова стабільність (25% опитаних), так само і в Латвії (38%), а в Естонії – мовний бар’єр (42%).

У сусідніх країнах українці також стикаються зі складнощами, пов'язаними із довгостроковою орендою житла (у Латвія – 17%; в Естонії – 21%) та проблемами працевлаштування (у Латвія – 31%; в Естонія – 33%).

Яку допомогу найбільше отримали українські біженці

За даними організації, форми допомоги в країнах Балтії були в основному схожими. Учасники опитування вказали, що найбільше підтримки вони отримали у вигляді продуктів харчування:

  • у Литві – 89%;
  • в Латвії - 85%;
  • в Естонії – 76%.

Крім того, більшість опитаних українців зазначили, що користуються безкоштовним транспортом та фінансовою підтримкою.

"Коли почалася війна в Україні, ми отримали перші звернення про допомогу. Головне питання полягало в тому, чи можемо ми надати житло, оскільки люди змушені тікати зі своєї країни і не мають жодного плану. З того дня минуло два роки. Що змінилося за 24 місяці? Забезпечення базових потреб змінюється через виклики інтеграції в Литві", – звертає увагу Бінгеліс.

Фінанси та мова. Із якими проблемами українці стикаються у країнах Балтії

Фото: Українські біженці в Естонії (facebook.com/IOMEstonia)

За його словами, зараз все частіше звучить питання про курси литовської мови. Однак переважна більшість українців планує повернутися в Україну, коли це стане можливим.

Які ще потреби залишаються в українців у країнах Балтії

За даними організації, залишається важливою потреба в ліках (19%), засобах особистої гігієни (16%) та одязі (14%).

У зв'язку із цим, МОМ Литви розподілила майже 2 тисяч аптечних карток. 160 сімей отримали купони на 150 євро, за які можна придбати різні товари. Ще в перший перший рік війни організація виділила 330 тис. євро для покриття найнеобхідніших потреб – тоді допомогою скористалися понад 3000 українців.

За два роки з початку війни в Україні до Литви прибуло майже 84 тисячі українців. За даними Євростату, у Литві залишаються майже 75 тис. біженців, у Латвії – майже 44 тисячі українців, в Естонії – майже 36 тис. людей з України.

Раніше ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві. Зокрема, називалися відсутність доступу до мовних курсів, ускладнений доступ до медичної допомоги та відсутність допомоги в працевлаштуванні.

Також ми розповідали, що для біженців в Естонії запроваджують нові правила у школах. Із осені почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська.

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