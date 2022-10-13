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Ще одній категорії українців дозволили виїзд за кордон: які умови

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Четвер 13 жовтня 2022 16:29
Ще одній категорії українців дозволили виїзд за кордон: які умови Фото: ще одній категорії українців дозволили виїзд за кордон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон представникам авіаційної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Зазначається, що авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду, або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства "Україна" можуть виїхати за кордон під час воєнного стану.

Для таких категорій осіб виїзд за кордон дозволений, якщо вони прямують для роботи або тренажерної підготовки.

Раніше Кабмін зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують.

До цього уряд міністрів дозволив виїзд за кордон морякам.

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