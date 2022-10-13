Ще одній категорії українців дозволили виїзд за кордон: які умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Зазначається, що авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду, або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства "Україна" можуть виїхати за кордон під час воєнного стану.

Для таких категорій осіб виїзд за кордон дозволений, якщо вони прямують для роботи або тренажерної підготовки.