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Еще одной категории украинцев разрешили выезд за границу: какие условия

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Четверг 13 октября 2022 16:29
Еще одной категории украинцев разрешили выезд за границу: какие условия Фото: еще одной категории украинцев разрешили выезд за границу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров разрешил выезжать за границу представителям авиационной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что авиационный персонал, государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина" могут выехать за границу во время военного положения.

Для таких категорий лиц выезд за границу разрешен, если они направляются для работы или тренажерной подготовки.

Ранее Кабмин снял ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

До этого правительство министров разрешило выезд за границу морякам.

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Государственная пограничная служба выезд за границу
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