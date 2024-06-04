Ще одна ППО SAMP/T від Італії та участь Камали Харріс у саміті миру: новини за 3 червня

Італія надасть Україні вже другу батарею SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети. А саміті миру, який Україна організовує 15-16 червня, Сполучені Штати Америки представлятиме віце-президент Камала Харріс.

Війна Росії проти України: останні новини

У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони.

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - зауважив Никифоров.

Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна надасть Україні вже другу батарею SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети.

"Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони та захисту, про який нас попросила сама Україна", - зазначив міністр.

Нідерланди дозволять Україні завдавати ударів по території РФ з винищувачів F-16

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території Росії.

"Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", - заявила Оллонгрен.

Бійці Сил спецоперацій вполювали російську РЛС та показали результати роботи

Оператори ССО під час аеророзвідки виявили російську рухому радіолокаційну станцію "Каста-2Е2", яка вважається надсучасним озброєнням, що призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО, кажуть бійці

Україна працює із союзниками, аби розширити застосування їх зброї для ударів по РФ, - Кулеба

Про таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеби під час спільної прес-конференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

"Я можу підтвердити, що наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши обмеження, щоб ми могли бити по цілях в РФ. Це не значить, що ми маємо карт-бланш, є правила, яких треба дотримуватися. Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння", - сказав Кулеба.

Польські фермери анонсували блокаду кордону з Україною: дата

За даними української митниці, поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.

"У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", - сказано у повідомленні.

Росіяни посилили свої дії на Оріховському напрямку, атакували 7 разів, - Генштаб

За даними Генштабу, станом на 20:00 загальна кількість атак росіян на позиції українських військ з початку доби складає вже 102.

Попри це українські військові продовжують стійко тримати оборону та знищувати наступальний потенціал ворога.

Швейцарія мобілізувала 4000 військових для охорони мирного саміту щодо України

Військові будуть допомагати у забезпеченні безпеки мирного саміту по Україні, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Саміт мають відвідати лідери 160 країн світу.

Також уряд Швейцарії повідомив, що з 13 по 17 червня в районі саміту діятимуть певні обмеження повітряного простору.

У Білому домі розповіли, хто представлятиме США на саміті миру

На саміті миру, який Україна організовує 15-16 червня, Сполучені Штати Америки представлятиме віце-президент Камала Харріс.

"Віце-президент Камала Харріс відправиться 15 червня до Люцерна, Швейцарія, щоб взяти участь у саміті з питань миру в Україні", - наводить Білий дім заяву прессекретаря Харріс Кірстен Аллен.