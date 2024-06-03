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Прикордонники знищили два російські комплекси "Муром-П" у Сумській області (відео)

Сумська область , Понеділок 03 червня 2024 16:21
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Прикордонники знищили два російські комплекси "Муром-П" у Сумській області (відео) Фото: українські військові запускають FPV-дрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники у Сумській області знищили одразу два російські комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Виявлено = знищено! Одразу два ворожі комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" уразили FPV-дрони прикордонників у Сумській області", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, українські захисники за добу ліквідували ще 1270 російських загарбників. Таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 511 130 солдатів.

Також протягом минулої доби воїни ЗСУ знищили 14 танків, 22 ББМ, 47 артсистем та іншу техніку ворога.

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Сумська область ДПСУ Війна в Україні Прикордонники
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