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Не Байден. У Білому домі розповіли, хто представлятиме США на саміті миру

Вашингтон, Понеділок 03 червня 2024 18:31
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Не Байден. У Білому домі розповіли, хто представлятиме США на саміті миру Фото: Камала Харріс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На саміті миру, який Україна організовує 15-16 червня, Сполучені Штати Америки представлятиме віце-президент Камала Харріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Віце-президент Камала Харріс відправиться 15 червня до Люцерна, Швейцарія, щоб взяти участь у саміті з питань миру в Україні", - наводить Білий дім заяву прессекретаря Харріс Кірстен Аллен.

Аллен уточнила, що Харріс від імені адміністрації президента США підтримає зусилля Києва для забезпечення справедливого та міцного миру, який ґрунтується на суверенітеті та територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН.

Також Харріс підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії.

"Радник із національної безпеки Джейк Салліван разом з віце-президентом представлятиме Сполучені Штати на саміті", - наголошується в заяві.

Участь Байдена у саміті миру

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало про те, що президент США Джо Байден пропустить саміт миру по Україні. Причиною, за даними видання, є запланований захід для збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

За кілька днів президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме, якщо Байден не приїде на саміт миру.

При цьому у Білому домі останні кілька місяців підтверджували участь США у саміті миру, але не розкривали, хто саме поїде до Швейцарії.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Білий дім Саміт миру
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