Не Байден. У Білому домі розповіли, хто представлятиме США на саміті миру

На саміті миру, який Україна організовує 15-16 червня, Сполучені Штати Америки представлятиме віце-президент Камала Харріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Віце-президент Камала Харріс відправиться 15 червня до Люцерна, Швейцарія, щоб взяти участь у саміті з питань миру в Україні", - наводить Білий дім заяву прессекретаря Харріс Кірстен Аллен.

Аллен уточнила, що Харріс від імені адміністрації президента США підтримає зусилля Києва для забезпечення справедливого та міцного миру, який ґрунтується на суверенітеті та територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН.

Також Харріс підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії.

"Радник із національної безпеки Джейк Салліван разом з віце-президентом представлятиме Сполучені Штати на саміті", - наголошується в заяві.