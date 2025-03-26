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Ще одна область України завершує опалювальний сезон: що відомо

Середа 26 березня 2025 16:45
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Ще одна область України завершує опалювальний сезон: що відомо Фото: у Львові вимикають опалення (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

На Львівщині вимикають опалення. У середу, 26 березня, голова Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про завершення опалювального сезону у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Максима Козицького.

"Зважаючи на суттєве потепління, підписав розпорядження про завершення опалювального сезону на Львівщині", - розповів Козицький.

Очільник області нагадав, що рішення про завершення опалювального сезону органи місцевого самоврядування ухвалюють, виходячи з середньодобової температури повітря.

Також Козицький уточнив, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, дошкільної і шкільної освіти та соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, 20 березня у будинках Львова тимчасово відключали опалення. Згідно з інформацією Львівської міської ради, теплопостачання до житлових будинків міста призупиняли на тлі прогнозованих погодних умов. У зв'язку з потеплінням вдень, з 10:00 по 18:00, "Львівтеплоенерго" відключало опалення будинків, окрім шкіл садочків та лікарень.

Завершення опалювального сезону

Нагадаємо, раніше в Києві завершився опалювальний сезон. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що з понеділка, 24 березня, в місті вимкнуть опалення.

За словами мера, таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також через необхідність раціонального використання природного газу.

У Херсоні опалення офіційно вимкнули ще 12 березня. Це рішення стосувалося об'єктів соціально-культурної сфери та всіх споживачів централізованого опалення.

Також у Луцьку міський голова Ігор Поліщук повідомив, що з 27 березня припиняють подачу тепла до житлових будинків. Він зазначає, що рішення ухвалене з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури.

Детальніше про завершення опалювального сезону - в матеріалі РБК-Україна.

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Львівська область Опалювальный сезон
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