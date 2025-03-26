Еще одна область Украины завершает отопительный сезон: что известно

Во Львовской области выключают отопление. В среду, 26 марта, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Максима Козицкого.

"Учитывая существенное потепление, подписал распоряжение о завершении отопительного сезона на Львовщине", - рассказал Козицкий.

Глава области напомнил, что решение о завершении отопительного сезона органы местного самоуправления принимают, исходя из среднесуточной температуры воздуха.

Также Козицкий уточнил, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, дошкольного и школьного образования и социально-медицинских учреждениях будут проводить по письменным заявкам их руководителей.

Напомним, 20 марта в домах Львова временно отключали отопление. Согласно информации Львовского городского совета, теплоснабжение в жилые дома города приостанавливали на фоне прогнозируемых погодных условий. В связи с потеплением днем, с 10:00 по 18:00, "Львовтеплоэнерго" отключало отопление домов, кроме школ садиков и больниц.

Завершение отопительного сезона

Напомним, ранее в Киеве завершился отопительный сезон. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что с понедельника, 24 марта, в городе отключат отопление.

По словам мэра, такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления, а также из-за необходимости рационального использования природного газа.