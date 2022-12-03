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Ще одна область України вирішила повністю заборонити світло на вулиці

Фото: у Закарпатській області вирішили повністю заборонити вуличне освітлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Закарпатській області вирішили повністю заборонити вуличне освітлення, зокрема, зовнішню рекламу, рекламні вивіски, гірлянди та підсвічування. Рішення буде ухвалено у понеділок на засіданні Ради оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Закарпатської ОВА Віктора Микита у Facebook.

"У понеділок на засідання Ради оборони області буде винесено проект рішення про введення заборони на використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвічування, освітлення вулично-дорожньої мережі тощо", - написав він. .

Вуличне освітлення буде відключено незалежно від графіків відключень електропостачання, які зараз систематизують.

"У країні війна, тому цієї зими без святкової ілюмінації.

керівники територіальних громад.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області заборонили використання всіх видів зовнішнього освітлення під час комендантської години. Однак це не стосується вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури.

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Закарпатська областьЕлектроенергія