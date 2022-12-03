Ще одна область України вирішила повністю заборонити світло на вулиці

"У понеділок на засідання Ради оборони області буде винесено проект рішення про введення заборони на використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвічування, освітлення вулично-дорожньої мережі тощо", - написав він. .

Вуличне освітлення буде відключено незалежно від графіків відключень електропостачання, які зараз систематизують.

"У країні війна, тому цієї зими без святкової ілюмінації.

керівники територіальних громад.