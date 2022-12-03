RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одна область Украины решила полностью запретить свет на улице

Фото: в Закарпатской области решили полностью запретить уличное освещение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Закарпатской области решили полностью запретить уличное освещение, в частности, наружную рекламу, рекламные вывески, гирлянды и подсветки. Решение будет принято в понедельник на заседании Совета обороны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Закарпатской ОВА Виктора Никита в Facebook.

"В понедельник на заседание Совета обороны области будет вынесен проект решения о введении запрета на использование всех видов наружного освещения, в частности, наружной рекламы, рекламных вывесок, гирлянд и подсветок, освещения улично-дорожной сети и т.д.", - написал он.

Уличное освещение будет отключено независимо от графиков отключений электроснабжения, которые сейчас систематизируют.

"В стране война, поэтому этой зимой без праздничной иллюминации.

руководители территориальных общин.

Напомним, ранее в Черновицкой области запретили использование всех видов внешнего освещения во время комендантского часа. Однако это не относится к улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьЭлектроэнергия