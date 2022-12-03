Еще одна область Украины решила полностью запретить свет на улице

"В понедельник на заседание Совета обороны области будет вынесен проект решения о введении запрета на использование всех видов наружного освещения, в частности, наружной рекламы, рекламных вывесок, гирлянд и подсветок, освещения улично-дорожной сети и т.д.", - написал он.

Уличное освещение будет отключено независимо от графиков отключений электроснабжения, которые сейчас систематизируют.

"В стране война, поэтому этой зимой без праздничной иллюминации.

руководители территориальных общин.