Еще одна область Украины решила полностью запретить свет на улице

В Закарпатской области решили полностью запретить уличное освещение, в частности, наружную рекламу, рекламные вывески, гирлянды и подсветки. Решение будет принято в понедельник на заседании Совета обороны города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Закарпатской ОВА Виктора Никита в Facebook.
"В понедельник на заседание Совета обороны области будет вынесен проект решения о введении запрета на использование всех видов наружного освещения, в частности, наружной рекламы, рекламных вывесок, гирлянд и подсветок, освещения улично-дорожной сети и т.д.", - написал он.
Уличное освещение будет отключено независимо от графиков отключений электроснабжения, которые сейчас систематизируют.
"В стране война, поэтому этой зимой без праздничной иллюминации.
руководители территориальных общин.
Напомним, ранее в Черновицкой области запретили использование всех видов внешнего освещения во время комендантского часа. Однако это не относится к улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.
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