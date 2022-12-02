У Чернівецькій області заборонили зовнішнє освітлення вулиць під час комендантської години

На Чернівецькій області заборонили використання всіх видів зовнішнього освітлення під час комендантської години. Однак це не стосується вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

Також у регіоні діє заборона на висвітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будівель та споруд, спеціальних конструкціях, після завершення робочого часу суб'єктів господарювання – незалежно від організаційно-правової форми.

Крім того, як зазначив глава ОВА, не можна використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, парках, скверах, деревах, кущах та інших спорудах. При цьому роботу ілюмінацій, які живляться від джерел альтернативного електропостачання, дозволено.

Такі обмеження на території області діятимуть із 10 грудня по 25 січня 2023 року.