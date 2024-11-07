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Ще одна область України частково знеструмлена через атаку дронів

Фото: у Рівненській області аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Дві області Україні частково знеструмлені у четвер, 7 листопада, через атаку дронів. Йдеться про Рівненську та Житомирську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок удару російських безпілотників по енергооб’єкту у Житомирській області були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок сьогодні рівень споживання був на 4,1% нижчим, ніж у середу, 6 листопада. Причина зменшення споживання - сонячна погода у більшості регіонів України, окрім північно-східних областей.

Нагадаємо, сьогодні у Житомирській області запровадили аварійні відключення світла.

 

Прогнози енергетиків на зиму

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що майбутня зима в Україні може бути складною через обстріли росіян.

В "Укренерго" днями заявили, що Україна зможе пережити зиму без відключення світла або з невеликими обмеженнями, якщо не буде російських атак. Втім, не виключається, що можуть бути і сильніші обмеження при морозній погоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкренергоРівненська областьАтака дронівВідключеня світлаЕнергетики