Ще одна область України частково знеструмлена через атаку дронів

Прогнози енергетиків на зиму

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що майбутня зима в Україні може бути складною через обстріли росіян.

В "Укренерго" днями заявили, що Україна зможе пережити зиму без відключення світла або з невеликими обмеженнями, якщо не буде російських атак. Втім, не виключається, що можуть бути і сильніші обмеження при морозній погоді.

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