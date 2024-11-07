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Еще одна область Украины частично обесточена из-за атаки дронов

Фото: в Ровенской области аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Две области Украины частично обесточены в четверг, 7 ноября, из-за атаки дронов. Речь идет о Ровенской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что в результате удара российских беспилотников по энергообъекту в Житомирской области частично были обесточены Житомирская и Ровенская области.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодня уровень потребления был на 4,1% ниже, чем в среду, 6 ноября. Причина уменьшение потребления - солнечная погода в большинстве регионов Украины, кроме северо-восточных областей.

Напомним, сегодня в Житомирской области ввели аварийные отключения света.

 

Прогнозы энергетиков на зиму

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что предстоящая зима в Украине может быть сложной из-за обстрелов россиян.

В "Укрэнерго" заявили, что Украина сможет пережить зиму без отключений света или с небольшими ограничениями, если не будет российских атак. Впрочем, не исключается, что могут быть более сильные ограничения при морозной погоде.

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УкрэнергоРовенская областьАтака дроновОтключения светаЭнергетики