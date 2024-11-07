У Житомирській області ввели аварійні відключення світла

Частина Житомирської області залишилася без світла. Оскільки російські загарбники здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Житомиробленерго".

"У звʼязку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

З початку повномасштабної війни російські обстріли українських міст і селищ стали буденністю. Агресор активно застосовує різні види озброєння, зокрема ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та дрони-камікадзе, які завдають серйозних ушкоджень житловим будівлям і критичній інфраструктурі.

Останнім часом значно зросла кількість нічних атак за допомогою дронів, що збільшує ризики для цивільного населення.

У ніч на 7 листопада росіяни атакували Київ безпілотниками. Сили ППО знищили понад 30 дронів.

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