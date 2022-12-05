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Ще одна німецька компанія вимагатиме компенсацію від "Газпрому"

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Берлін, Понеділок 05 грудня 2022 20:44
Ще одна німецька компанія вимагатиме компенсацію від "Газпрому" Фото: "Газпром" у вересні зупинив "Північний потік-1" і може нарватися на позов (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Після енергетичної компанії Uniper ще один німецький постачальник RWE ініціював арбітражний процес проти російського "Газпрому" у зв'язку з перебоями з поставками газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Повідомляється, що Uniper та RWE мали фіксовані контракти на поставки газу, але з початку вересня російська компанія припинила поставки по "Північному потоку-1". Таким чином німецькі компанії змушені були закуповувати газ на світовому ринку за високими цінами.

Крім того, за даними Handelsblatt, третій за величиною німецький імпортер газу VNG також вивчає всі варіанти компенсації збитків. Теоретично пред'явити свої претензії можуть австрійська OMV та транснаціональна енергетична компанія Shell.

Як заявив глава Uniper Клаус-Дітер Мобах, збитки оцінюються в 11,6 млрд євро, і, ймовірно, найближчими місяцями юта цифра зросте. У той же час, збитки RWE оцінюються меншими сумами. За оцінками аналітика Гвідо Хойманна з Metzler Bank, RWE зазнала втрат менш ніж у 1 млрд євро.

Передбачається, що справу розглядатиме третейський арбітраж у Стокгольмі, але поки невідомо, чи братиме "Газпром" участь у процесі.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що уряд Німеччини планує націоналізувати газову компанію Securing Energy for Europ, яка є колишньою дочірньою компанією російського "Газпрому".

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