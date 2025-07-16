Ще одна країна відреагувала на запит щодо Patriot для України

Журналісти запитали у Аль Халіфи, чи планує Бехрейн передати частину систем Patriot, які отримає від США, для допомоги Україні, він сказав, що ні.

"Ми не маємо таких планів. Ми маємо обов'язок станом на зараз зберігати їх у Бахрейні", - зазначив принц.

Patriot для України

Нагадаємо, 9 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна зверталася до Вашингтона з проханням передати системи Patriot.

А вже 14 липня стало відомо, що США та НАТО уклали угоду: американське озброєння, зокрема системи ППО, надходитиме в Україну, а витрати на це візьмуть на себе європейські партнери.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає додаткові комплекси Patriot у межах багаторівневої домовленості з союзниками.

"Ми робимо все, щоб Україна отримала якомога більше засобів для збивання дронів, для збивання ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем Patriot і ракет до них", - сказав президент.