Ще одна країна-сусідка Росії вирішила вийти з договору про протипіхотні міни

Польща і країни Балтії Естонія, Латвія і Литва минулого місяця заявили, що вийдуть з конвенції через військову загрозу з боку сусідньої Росії.

Вийшовши з договору 1997 року, Фінляндія, яка охороняє найпротяжніший кордон НАТО з Росією, могла б знову почати накопичувати міни, щоб використати в разі виникнення необхідності.

Орпо заявив, що безпосередньої військової загрози його країні немає, але Росія становить довгострокову загрозу для всієї Європи.

"Вихід з Оттавської конвенції дасть нам можливість більш гнучко підготуватися до змін у сфері безпеки", - сказав він.

Орпо повідомив на пресконференції, що Фінляндія збільшить свої витрати на оборону щонайменше до 3% від валового внутрішнього продукту до 2029 року, і що витрати на той час зростуть приблизно на 3 млрд євро.

Ця заява прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп активізував зусилля з припинення війни Росії проти України, що призвело до зростання побоювань у Польщі та країнах Балтії щодо того, що Росія може переозброїти їх і завдати удару по них.

Вихід з Оттавської конвенції, яку ратифікували або до якої приєдналися понад 160 країн, за винятком Росії, дасть змогу Фінляндії знову почати виробляти і міни.