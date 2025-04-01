Еще одна страна-соседка России решила выйти из договора о противопехотных минах

Польша и страны Балтии Эстония, Латвия и Литва в прошлом месяце заявили, что выйдут из конвенции из-за военной угрозы со стороны соседней России.

Выйдя из договора 1997 года, Финляндия, которая охраняет самую протяженную границу НАТО с Россией, могла бы снова начать накапливать мины, чтобы использовать в случае возникновения необходимости.

Орпо заявил, что непосредственной военной угрозы его стране нет, но Россия представляет долгосрочную угрозу для всей Европы.

"Выход из Оттавской конвенции даст нам возможность более гибко подготовиться к изменениям в сфере безопасности", - сказал он.

Орпо сообщил на пресс-конференции, что Финляндия увеличит свои расходы на оборону как минимум до 3% от валового внутреннего продукта к 2029 году, и что расходы к тому времени вырастут примерно на 3 млрд евро.

Это заявление прозвучало на фоне того, как президент США Дональд Трамп активизировал усилия по прекращению войны России против Украины, что привело к росту опасений в Польше и странах Балтии относительно того, что Россия может перевооружить их и нанести удар по ним.

Выход из Оттавской конвенции, которую ратифицировали или к которой присоединились более 160 стран, за исключением России, позволит Финляндии снова начать производить и мины.