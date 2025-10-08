Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до Таджикистану, де його мали заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кремля і "РИА Новости".
Замість арешту біля літака Путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Вони обійнялися і потиснули один одному руки. Також голову Кремля вітали таджицькі військові.
За інформацією російських ЗМІ, візит Путіна в Таджикистан розрахований на три дні. У його програмі заплановано участь у саміті "Росія - Центральна Азія", а також у зустрічі країн СНД.
Як пише "РИА Новости", крім переговорів з Емомалі Рахмоном, російський лідер має намір зустрітися і з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Варто зауважити, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще у 2023 році, оскільки диктатор винен у депортації українських дітей.
Візит Путіна в Монголію
Нагадаємо, 2 вересня минулого року російський диктатор Володимир Путін відвідав столицю Монголії.
Влада Монголії відмовилася його заарештувати за ордером МКС, хоч вона і зобов'язана виконувати рішення суду.
Реальних наслідків для Монголії після такого рішення не було.
У січні цього року заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра допускала, що Асамблея держав-учасниць Міжнародного кримінального суду може виключити Монголію, оскільки вона не заарештувала Путіна.