Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС

Російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до Таджикистану, де його мали заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кремля і " РИА Новости ".

Замість арешту біля літака Путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Вони обійнялися і потиснули один одному руки. Також голову Кремля вітали таджицькі військові.



За інформацією російських ЗМІ, візит Путіна в Таджикистан розрахований на три дні. У його програмі заплановано участь у саміті "Росія - Центральна Азія", а також у зустрічі країн СНД.

Як пише "РИА Новости", крім переговорів з Емомалі Рахмоном, російський лідер має намір зустрітися і з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Варто зауважити, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще у 2023 році, оскільки диктатор винен у депортації українських дітей.