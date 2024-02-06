UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Фото: Вулиці Люксембурга (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Люксембурзі зможуть користуватися тимчасовим захистом ще рік. Про продовження статусу до 4 березня 2025 року повідомили в МВС країни.

Статус дає право працювати, але обмежує доступ до допомоги на дітей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на luxtimes.lu.

Наразі у Люксембурзі проживають понад 4200 людей, які користуються тимчасовим захистом. Українці, які знайшли роботу та не живуть у державних притулках, мають право подати заяву на проживання в Люксембурзі.

Водночас, за оцінками асоціації LUkraine, з Люксембургу виїхали близько 1000 біженців, які прибули з початку війни. Невідомо, скільки з них повернулися в Україну чи виїхали в інші країни.

"Ситуація залишається нестабільною, і рішення повернутися є глибоко особистим, на яке впливають фактори безпеки, родинні зв’язки та економічна ситуація в Україні. Багато людей часто їдуть на короткий час в Україну, але через ситуацію з безпекою вони, як правило, повертаються до Люксембургу", – розповів президент асоціації LUkraine Ніколас Жаров.

Частина біженців повертаються додому, бо не мають роботи чи житла. Багато проблем виникає з пошуком будинку чи квартири, бо сім’ям біженців з одним годувальником часто відмовляють приватні орендодавці, розповів раніше Юрій Скобель із Українському домі в Штрассені.

У грудні в уряді заявляли, що притулки для біженців у Люксембурзі досягають максимальної заповненості, переважна більшість комун або не мають місць, або можуть розмістити лише кількох нових людей.

Нагадаємо, ми писали, куди українські біженці у ЄС їдуть найбільше та які країни залишають. Кількість біженців у Люксембурзі зменшується.

Також ми розповідали, які країни скоротять підтримку українців у 2024 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛюксембургДопомога Україні