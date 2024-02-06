Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев: детали

В настоящее время в Люксембурге проживают более 4200 человек, пользующихся временной защитой. Украинцы, нашедшие работу и не живущие в государственных приютах, имеют право подать заявление на проживание в Люксембурге.

В то же время, по оценкам ассоциации LUkraine, из Люксембурга выехали около 1000 прибывших с начала войны беженцев. Неизвестно, сколько из них вернулись в Украину или уехали в другие страны.

"Ситуация остается нестабильной, и решение вернуться глубоко личное, на которое влияют факторы безопасности, родственные связи и экономическая ситуация в Украине. Многие люди часто едут на короткое время в Украину, но из-за ситуации с безопасностью они, как правило, возвращаются к Люксембург", – рассказал президент ассоциации LUkraine Николас Жаров.

Часть беженцев возвращаются домой, потому что у них нет работы или жилья. Много проблем возникает с поиском дома или квартиры, потому что семьям беженцев с одним кормильцем часто отказывают частные арендодатели, рассказал ранее Юрий Скобель из Украинского дома в Штрассене.

В декабре в правительстве заявляли, что приюты для беженцев в Люксембурге достигают максимальной заполненности, в подавляющем большинстве коммун или нет мест, или там могут разместить лишь несколько новых людей.