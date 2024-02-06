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Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев: детали

Люксембург, Люксембург, Вторник 06 февраля 2024 09:49
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Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев: детали Фото: Улицы Люксембурга (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Люксембурге смогут пользоваться временной защитой еще год. О продлении статуса до 4 марта 2025 года сообщили в МВД страны.

Статус дает право работать, но ограничивает доступ к пособиям на детей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на luxtimes.lu.

В настоящее время в Люксембурге проживают более 4200 человек, пользующихся временной защитой. Украинцы, нашедшие работу и не живущие в государственных приютах, имеют право подать заявление на проживание в Люксембурге.

В то же время, по оценкам ассоциации LUkraine, из Люксембурга выехали около 1000 прибывших с начала войны беженцев. Неизвестно, сколько из них вернулись в Украину или уехали в другие страны.

"Ситуация остается нестабильной, и решение вернуться глубоко личное, на которое влияют факторы безопасности, родственные связи и экономическая ситуация в Украине. Многие люди часто едут на короткое время в Украину, но из-за ситуации с безопасностью они, как правило, возвращаются к Люксембург", – рассказал президент ассоциации LUkraine Николас Жаров.

Часть беженцев возвращаются домой, потому что у них нет работы или жилья. Много проблем возникает с поиском дома или квартиры, потому что семьям беженцев с одним кормильцем часто отказывают частные арендодатели, рассказал ранее Юрий Скобель из Украинского дома в Штрассене.

В декабре в правительстве заявляли, что приюты для беженцев в Люксембурге достигают максимальной заполненности, в подавляющем большинстве коммун или нет мест, или там могут разместить лишь несколько новых людей.

Напомним, мы писали, куда украинские беженцы в ЕС едут больше всего и какие страны покидают. Число беженцев в Люксембурге уменьшается.

Также мы рассказывали, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году.

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