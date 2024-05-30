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Ще одна країна ЄС планує дозволити Україні бити по території Росії

Четвер 30 травня 2024 13:02
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Ще одна країна ЄС планує дозволити Україні бити по території Росії Фото: Ларс Локке Расмуссен, голова Міністерства закордонних справ Данії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Данія дозволить Україні завдавати удари її озброєнням по території Російської Федерації. Це є питанням самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Данії Ларса Локке Расмуссена під час розмови з журналістами.

"Коротка відповідь - так. І ця позиція не нова. Це частина допомоги. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах у данському парламенті, ми з самого початку ясно дали зрозуміти, що можлива атака військових об’єктів на території агресора є частиною самооборони”, - заявив міністр.

Обмеження на використання озброєння

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, союзники активно надавали нашій країні підтримку, у тому ж числі й військову. Водночас західні країни не дозволяли використовувати їх зброю проти російської території.

Останнім часом все більша кількість союзників наважується переглянути своє рішення. Втім, не усі. Як приклад, голова МЗС Італії Антоніо Таяні виступив проти цього.

Детальніше про те, хто надав дозвіл використовувати їх зброю проти території країни-терориста - в матеріалі РБК-Україна.

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